Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.<br>Şırnak'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 410 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 616 gram esrar ve 28 gram metamfetamin ele geçirilirken, 28 şüpheli ise gözaltına alındı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-05-11 13:14:08<br>

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