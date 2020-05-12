Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Feraşin kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Beytüşşebap ilçesi Faraşin kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 697 adet bixi mühimmatı, 37 adet Kalaşnikof mermisi ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

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