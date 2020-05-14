Başkan Ürek ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip gıda kolisi dağıtıyor

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip gıda kolisi dağıttı.
Uludere Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 2 bin 500 gıda kolisini dağıtmaya devam ediyor. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 2 bin 500 adet gıda kolisini, ekipler ile birlikte dağıtıp ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret ediyor.
Gıda kolilerini alan vatandaşlar yardımlarından dolayı Başkan Ürek'e teşekkür etti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-