Başkan Ürek ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip gıda kolisi dağıtıyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip gıda kolisi dağıttı.

Uludere Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 2 bin 500 gıda kolisini dağıtmaya devam ediyor. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 2 bin 500 adet gıda kolisini, ekipler ile birlikte dağıtıp ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret ediyor.

Gıda kolilerini alan vatandaşlar yardımlarından dolayı Başkan Ürek'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.