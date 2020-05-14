Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Bestler-Dereler bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonun sürdüğünü açıkladı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Bestler-Dereler Karanadaş Tepe bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, sığınak olduğu değerlendirilen ve havadan vurulan yerde yapılan aramada ise 1 roketatar, 4 tüfek, 14 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 araç telsizi, 1 el telsizi ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.<br>Şırnak Valiliği, hava destekli operasyonda temas aramasının devam ettiğini bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN<br>2020-05-14 14:57:38<br>
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