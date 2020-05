DAİB, video konferans ile temassız ihracat ve Habur'u masaya yatırdı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Şırnak’ta bulunan yönetim kurulu üyeleri ve başkan yardımcısı ile video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, korona virüs nedeni ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda Şırnak’taki yönetim kurulu üyeleri ile Habur Sınır Kapısının mevcut durumuna ilişkin istişarelerde bulunup burada yaşanan sorunların çözümü üzerine toplantı gerçekleştirdi.

DAİB Genel Başkanı Ethem Tanrıver, Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı, Yönetim Kurulu Üyesi Şırnak temsilcisi Şebap Taşkın ve diğer üyelerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda genel olarak ihracatın artırılması, her sene Irak'ta gerçekleşen fuar, her iki taraftan heyetlerin oluşturulması ve Habur Sınır Kapısının mevcut durumu konuşuldu.

Konu ile ilgili Konuşan DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Şebap Taşkın ''DAİB olarak, aylık olağan toplantımızı korona vakası nedeni ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Üyeler olarak başkanımız Ethem beye, her iki gümrükte yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini ilettik. Sağlık Bakanlığı ile eş güdümlü hareket ederek, olası iyileşme süreci kapsamında Habur’da ihracatın artırılması, Habur Sınır Kapısının normalleşme süreci, temassız ihracatın iyileştirilmesi, Irak’ta düzenlenen fuar, Irak tarafında yüksek olan vergilerin azamı bir seviyeye çekilmesi, gerek Irak gerekse Türkiye tarafı olarak karşılıklı heyetlerin oluşması ve bu heyetlerin müzakereler ile yaşanan sorunlara çözüme katkı sunulması gibi ana başlıklı sorunlar dile getirdik'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.