Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan kuleleri inceledi

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Cizre Taktik İHA Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan güvenlik kulelerini havadan inceledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan güvenlik kulelerini havadan inceleyip bilgi aldı. Bakan Soylu, inşaatı tamamlanmış olan Hacı Araş Kulesi'nin bulunduğu alana iniş yaparak kuleyi yerinde inceledi. Kuleye çıkarak nöbet tutan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan bölgedeki son durum ile bilgi alışverişinde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

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