Bakan Soylu: Ya olacağız, ya öleceğiz (4)

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>ÜS BÖLGESİNDE ASKERLERLE İFTAR YAPTI<br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle birlikte iftar yaptı. Bakan Soylu'nun telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asker ve ailelerinin bayramını tebrik etti. DHA-Politika Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-05-16 21:22:19<br>

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