Sağlık-Sen Uludere’de hemşirelerin haftasını kutladı

– SağlıkSen Şırnak'ın Uludere ilçe temsilciliği, Uludere ilçesinde ebe ve hemşirelerle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

SağlıkSen Uludere ilçe temsilciliği tarafından Uludere Devlet Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan SağlıkSen Uludere temsilcisi Tarık Babat, ateşin tam ortasında, cephenin en önünde çalışan hemşirelere teşekkür etti. Babat, “Hemşireler, herhangi bir vatandaşın karşıdan dahi gördüğünde koşarak uzaklaşacağı vakalarla 24 saat geçiriyorlar. Onu hem tedavi ediyor hem de sevgisini veriyor. Evinden çocuğundan ayrı, misafirhanelerde 2 ay geçirdiler. Alkışlar hemşireler ve sağlık çalışanları için” dedi.

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