Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı. <br>Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 11-17 Mayıs tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 194 gram esrar, 77 gram metamfetamin, 0,22 gram eroin, 200 kilo tütün, 2 bin eldiven, bin maske, 71 kutu çeşitli ilaç ve 15 ateş ölçer ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-05-18 14:58:43<br>

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