'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, iş makinesi taşıyan TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce bir evin bahçe duvarına ardından da elektrik direğine çarparak, durdu.<br>Kaza, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçe merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kılıç'ın kullandığı 06 EG 5761 plakalı, iş makinesi yüklü TIR, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, önce bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarparak durdu. Sürücü Kılıç'ın kaza anında atladığı TIR'ın üzerindeki iş makinesi yola devrildi.<br>TIR ve devrilen iş makinesinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-05-21 14:56:25<br>

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