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Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Şırnak Üniversitesinin atıl durumunda olan kömürlüğü düzenlenerek tekstil atölyesine çevrildi İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinin önümüzdeki dönemlerde büyütülerek 5 bin kişiye iş kapısı olması hedefleniyor

İHA

Şırnak Üniversitesinin atıl durumda olan kömürlüğü, 500 kişiye ekmek kapısı oldu. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Üniversitesi ve Iskur Tekstil işbirliği ile kurulan tekstil atölyesinde ilk etapta 500 Şırnaklı genç istihdam edilecek. İstihdam sayısının önümüzdeki dönemlerde 5 bine çıkarılması hedefleniyor.

Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Şırnak Üniversitesinin atıl durumunda olan kömürlüğü düzenlenerek tekstil atölyesine çevrildi İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinin önümüzdeki dönemlerde büyütülerek 5 bin kişiye iş kapısı olması hedefleniyor

Şırnak Üniversitesinin atıl durumda olan kömürlüğü, 500 kişiye ekmek kapısı oldu. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Üniversitesi ve Iskur Tekstil işbirliği ile kurulan tekstil atölyesinde ilk etapta 500 Şırnaklı genç istihdam edilecek. İstihdam sayısının önümüzdeki dönemlerde 5 bine çıkarılması hedefleniyor.
Şırnak'ta gerçekleştirilen sempozyum ve çalıştayların ardından kentin en önemli sorununun işsizlik olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen Şırnak Üniversitesi, atıl durumda olan kömürlüğün değerlendirilmesi için proje hazırlattı. Atıl durumda bulunan depo, roket tutucu tel atölyesine çevrildi. Atıl durumda olan bazı depolar da mantar üretim tesisi haline getirildi. Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde atıl durumda bulunan kömürlük tekstil atölyesine çevrildi. Önümüzdeki günlerde açılacak olan tekstil atölyesi ilk etapta 500 kişiye ekmek kapısı olacak.

"Burası ekmek kapısı haline gelecek"
Gençler için istihdam kapısı olan kömürlükteki çalışmaları inceleyen Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 2023 Vizyon Çalıştayını yaptıktan sonra Şırnak’ın en büyük sorununun işsizlik olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Rektör Erkan, "Buna dönük çalışmalar yapmaya başladık. Şırnak Üniversitesinde atıl durumda bulunan alanları nasıl değerlendirebiliriz diye daire başkanlarımızla, hocalarımızla toplantılar yaptık. Bu atıl durumda olan bir depomuzu roket tutucu tel atölyesine çevirdik. Yaklaşık elli işçi burada istihdam edildi. Ondan sonra atıl durumda bulunan bazı depoları mantar üretim tesisine çevirdik. Şırnak’a doğal gaz geldikten sonra bu alanda alt katta bir dönüm, üst katta ise iki dönüm kömürlük alanları değerlendirdik. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Iskur Tekstil ve Şırnak Üniversitesi işbirliği ile kurmayı planladığımız atıl yerimizi Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ın önderliğimde biz tekstil atölyesine çevirme kararı aldık. İnşallah ilk başlangıçta 500 işçi ile başlayacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İki ay içerisinde tamamlayıp atölyemiz çalışıyor olacak. Elimizden geldiğince gıda sanayini canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Akademik olarak biz gereken desteği veriyoruz" diye konuştu.

"İstihdama hep beraber katkı sunacağız"
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de kentin en büyük probleminin istihdam sorunu olduğunu ifade etti. Geliş, "Çok olumsuzluklar yaşadık. Bu güzel hizmetlerle beraber istihdama da hep beraber katkı sunacağımıza inanıyoruz. Şırnak’a doğal gazın gelmesiyle beraber Şırnak Üniversitesinde bir kazan dairesini tekstil atölyesine dönüştürmesinde girişimler yaptık. Bu konuda Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan çok samimi ve sıcak diyaloğundan dolayı buraya berber bir el attık. Ben bu konuda YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a da ilimizin sorunlarını, kültürünü ve toplumla bütünleşen Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ı Şırnak üniversitesine atadığı için ben şahsım, kurumum ve memleketim adına teşekkür ediyorum. Biz burada bir tekstil atölyesine öncülük yapıyoruz. Kahramanmaraş Iskur Tekstil firmasının da bu konuda ciddi, bölgenin sorunlarını bilip, sosyal çalışma kapsamında buraya el attılar. İlk etapta 500 kişinin tekstil atölyesinde çalışacağı, bu konuda bizde de çok büyük bir heyecan oluştu. Bu konuyu Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’a ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz gerçekten son derece çalışmak istiyorlar ama çalışma alanları olmadığından bu konuda noksanlıklar yaşanıyor. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunu köprü görevini görüp, en kısa zamanda Rektörümüzün bize tahsis ettiği yer ile bu işi hayata geçirip, gençlerimizin orada alın teri ile çalışma yapacaklar" diye konuştu.

"Allah böyle insanları ülkemizde çoğaltsın"
Şırnak Üniversitesi hakkında çıkan haberlere de tepki gösteren Geliş, "on dönemler de bizim çok değer verdiğimiz ilimizin bütün sorunlarıyla ilgilenen, gençlerimizin ailevi sorunlarına kadar çözüm üreten Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan hakkında yapılan dedikodular, olumsuzlukları yapanları Allah’a havale ediyoruz. Herkes işine baksın. Rektörümüzle, hemşehrimiz olduğundan dolayı da gurur duyuyoruz. Allah yardımcısı olsun. Şırnak’ın bütün sivil toplum örgütleri rektörümüzün yanındayız ve emrindeyiz. Bu güzel hizmetleri yaptığından dolayı kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah böyle güzel insanları ülkemizde, bölgemizde, memleketimizde çoğaltsın" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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