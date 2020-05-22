Cizre’de korona virüs denetimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de korona virüs denetimleri sürüyor

İHA

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Cizre’de korona virüs denetimleri sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri korona virüs denetimlerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının valilik ve kaymakamlıklara gönderilen genelge ile birlikte Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezleri, güzellik merkezleri, berber, market, toplu ulaşım araçları ve taksi duraklarında denetimlerde bulundu. Genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Alışveriş merkezlerinde ise müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uymaya yönelik alınan önlemler kontrol edildi. Denetim kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulandı.
Taksilerde ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlendi. Ayrıca pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdil Kaymakamı Sağ'dan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İdil Kaymakamı Sağ'dan Vefa Sosyal Destek Grubu ...
Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Birçok Iraklı gibi bayramı bağ evinde geçireceğiz"
YEREL HABERLER Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Birçok Iraklı gibi ...
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Şırnak Üniversitesinin atıl durumunda olan kömürlüğü düzenlenerek tekstil atölyesine çevrildi İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinin önümüzdeki dönemlerde büyütülerek 5 bin kişiye iş kapısı olması hedefleniyor
YEREL HABERLER Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı ...
Beytüşşebap’ta faciadan dönüldü İş makinesi yüklü tır, bir evin duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta faciadan dönüldü İş makinesi yüklü ...
İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptı
YEREL HABERLER İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptı
Hayvanlarını sıcaklardan yıkayarak koruyorlar
YEREL HABERLER Hayvanlarını sıcaklardan yıkayarak koruyorlar
Cizre Belediyesi Dicle Nehrinde taş tahkimatı çalışması başlattı
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi Dicle Nehrinde taş tahkimatı ...
Cizre’de kaldırım işgali denetimi
YEREL HABERLER Cizre’de kaldırım işgali denetimi
Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını ...
40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER 40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını ...
Irakllı model Hikmat Kucher: "Pandemi sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak"
YEREL HABERLER Irakllı model Hikmat Kucher: "Pandemi sonrası ilk ...
Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılar
YEREL HABERLER Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar ...
Hayırseverlerden yardım toplayıp engelli ve muhtaçlara dağıtıyor
YEREL HABERLER Hayırseverlerden yardım toplayıp engelli ve ...
Kilometrelerce yol yürüyüp topladıkları pancarları satarak geçimlerini sağlıyorlar
YEREL HABERLER Kilometrelerce yol yürüyüp topladıkları pancarları ...
Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağında nöbet tutan Mehmetçikle iftar açtı
YEREL HABERLER Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağında nöbet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X