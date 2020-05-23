Beytüşşebaplılar, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile köyleri boş kaldı.

Ülke genelinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile birlikte Beytüşşebap ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar evlerine çekildi. Vatandaşlar dışarı çıkmazken, esnaf da kepenk kapattı.

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