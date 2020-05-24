Irak’ta teknoloji ve yazılım uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs sonrası öncelikli yatırımların teknoloji ve yazılım alanında olması gerektiğini söyledi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. Korona virüs salgının neden olduğu olumsuzluklara ilişkin konuşan Iraklı yazılım uzmanı Ismael, dini bayramları bile online olarak kutlamaya başladıklarını söyledi. Korona virüs nedeni ile iş adamları, şirketler arası ve şirket içi birebir yapılan toplantılar ile eğitim seminerlerinin durma noktasına geldiğini belirten Ismael korona virüs salgını sonrası birebir toplantıların yerini sanal alemdeki webinarların alacağını, salon içinde yapılan seminerlerin de web üzerinden yapılacağını ifade etti. Ismael, "Korona virüs sonrası hayatımızın birçok alanında değişikliğe gitmek zorunda kaldık, bu değişikliklere devam edeceğiz. Pandemi yüzünden arayışlara girerken yapmak zorunda olduğumuz bazı yenilikler hayatımızda kalıcı olmaya başlayacak. Örneğin bireyler ve işletmeler için bir seminer düzenlemek ve yürütmek, çok masraflı ve zaman alıcı çalışmalardan biridir. Hedef kitle yerel değilse bu zorluklar daha da belirginleşerek eğitim veya atölye çalışmaları için herkesi aynı yerde toplamak daha zor hale gelir. Gerekli zaman, para, kaynak ve planlama harcamaları seminerler için ekonomik veya uygun değildir. Online web seminerler, bir seminerin katılım zorlukları ve maliyetlerine çözüm olarak interneti kullanan önemli bir mecradır. Bu mecrayı keşfeden işletmelerin çoğu artık internet ortamındaki toplantılara devam edecektir. Bu nedenle korona virüs sonrası yatırım önceliğimiz teknoloji ve yazılım alanında olmalıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.