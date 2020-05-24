Başverimli ve Görümlü beldesi sakinleri bayramı evde karşıladı

Korona virüs salgın nedeniyle Ramazan Bayramının arifesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli ve Görümlü belde sakinleri de kısıtlamaya uyarak bu yıl bayramı evlerinde karşıladı.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Silopi’nin beldelerinde de Ramazan Bayramı korona virüs gölgesinde buruk geçiyor. Cemaatle birlikte camilerde bayram namazı kılınmazken, aile ve akraba ziyaretleri ise yapılmadı. Belde sokakları boş kalırken Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar ile Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu birer mesaj ile belde sakinlerinin bayramını kutladı.

Başkanlar belde sakinlerinin bayramını kutlayıp kısıtlama boyunca evde kalmaları çağrısında bulundu.

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