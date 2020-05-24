2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bayramlaşma

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Kaymakamı İsmail Pendik, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.<br>Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, beraberinde Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ile birlikte, teröristlerden temizlenen 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret etti. Kato'daki üs bölgelerini gezen Kaymakam Pendik, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.<br>Daha sonra ilçe merkezine dönen Kaymakam Pendik, Beytüşşebaplıların Ramazan Bayramı'nı da Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-05-24 16:50:39<br>

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