Habur'da gümrük personelinden şoförlere şeker ikramı

<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) TÜRKİYE´nin Irak´a açılan tek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı´nda görevli gümrük personeli, Türkiye´ye giriş yapan ve gümrük sahasında bekleyen şoförlerin bayramını kutladı, şeker ikramında bulundu<br>Irak´a yük taşıyan ve evinden uzak olan Habur Sınır Kapısı´ndaki şoförler, bayramı sınırda kutladı. Habur Sınır Kapısı gümrük personeli, sosyal mesafe kurallarına uyarak şoförlere kolonya, şeker ve lokum ikram etti. Yurda giriş yapan araç şoförleri de kolonya ve şekerler ile karşılandı. Şanlıurfalı şoför Hüseyin Zamur, bayramı evden uzakta geçirdiğini dile getirerek, bayramını kutlayan gümrük personeline teşekkür etti.<br>Habur Sınır Kapısı üzerinden sürekli yük taşıdığını belirten Ahmet Gülşan ise, "Habur Gümrük Kapısı üzerinden yük taşıyorum. Bayramı çocuklarımdan uzak kutladım. Habur Gümrük Müdürlüğü personeli bizimle bayramlaştı. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-05-25 13:41:37<br>

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