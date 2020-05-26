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Faraşin Üs Bölgesi´ndeki askerlere komutanlardan bayram ziyareti

DHA

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Üs Bölgesi´ni ziyaret eden komutanlar, üste görevli askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kaymakam İsmail Pendik ile beraber Faraşin Üs Bölgesi´n ziyaret etti. Komutanlar ve Kaymakam Pendik, görev yapan askerlerin bayramını kutladı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL 2020-05-26 19:51:06

Faraşin Üs Bölgesi´ndeki askerlere komutanlardan bayram ziyareti

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Üs Bölgesi´ni ziyaret eden komutanlar, üste görevli askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.<br>Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kaymakam İsmail Pendik ile beraber Faraşin Üs Bölgesi´n ziyaret etti. Komutanlar ve Kaymakam Pendik, görev yapan askerlerin bayramını kutladı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-05-26 19:51:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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