Berrak su yeşilliklerle birleşti, kartpostallık görüntüler oluştu

Şırnak’ta debisi yükselen dere yatağındaki berrak su yeşille buluşunca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Günyüzü köyünde dereden akan berrak su, yeşilliklerle buluşunca kartpostallık görüntüler oluştu. Hikmet Ölmez isimli vatandaş, korona virüs salgını nedeniyle hayvanlarını evine yakın dere yatağında bulundurduğunu ifade etti. Ölmez, "Eskiden sürekli dağlarda hayvanlarımızı otlatıyorduk. Virüs nedeniyle evimize yakın dere yatağında sürekli besliyoruz. Her yıl ilkbahar aylarında bu su böyle güzel oluyor. Bazen masmavi oluyor bazen de bembeyaz çok güzel temiz berrak bir su" dedi.

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