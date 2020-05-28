Cizre’de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP binasını ateşe vermek isteyen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

HDP Cizre ilçe binasına gelen M.B. isimli kişi bina girişine yanıcı madde dökerek ateşe vermek isteyen bir kişi, olay yerinden kaçtı. Kaçan Şüpheli Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen HDP Cizre İlçe Başkanlığı binası ana giriş kapısının yanıcı maddeyle ateşe verilmesi ve kapı alt kısmında yanık izi oluşması olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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