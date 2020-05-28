'O günler çok özlendi'

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<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yürüme engelli 2 kişiye akülü araç hediye etti.<br>İlçeye bağlı Nuh Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Diyar Yakaömer ile Yenişehir Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Leyla Öz´ün akülü araç talebini, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş yerine getirdi. Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Işıktaş, akülü araçları engelli gençlere hayırlı olmasını diledi. Akülü araçlarına kavuşan engelli gençler de Kaymakam Işıktaş´a teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-05-28 18:51:22<br>

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