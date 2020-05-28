Cizre'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilerek maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Cizre’de Covid19 salgını ile mücadele kapsamında Cizre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karara göre maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Cizre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs ile mücadele çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında toplandı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28 Mayıs 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla maske takmak zorunlu hale getirildi. Cizre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarıözel sektör işletmelerinin toplu çalışma alanları, toplu taşımaözel araçlar, park, cadde, sokak gibi alanlarda maske kullanılması zorunludur. Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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