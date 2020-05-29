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Fatihi Mahmood Ismael: "Türkiye’de hayatın normale dönecek olması bizi sevindirdi"

İHA

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin dün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantı sonrası, Türkiye'deki kısıtlamaların birçoğunun 1 Haziran itibari ile kaldırılacağı kararı, komşu ülke Irak'ta da sevinç ile karşılandı.

Fatihi Mahmood Ismael: "Türkiye’de hayatın normale dönecek olması bizi sevindirdi"

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin dün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantı sonrası, Türkiye’deki kısıtlamaların birçoğunun 1 Haziran itibari ile kaldırılacağı kararı, komşu ülke Irak’ta da sevinç ile karşılandı.
Irak Duhok İl Konsey üyesi ve aynı zamanda yazılım uzmanı Türkmen asıllı Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesinin dünkü video konferans toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Ismael, "Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Hazirandan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Seyahat kısıtlamasının kaldırılıyor olması biz Irak vatandaşlarını da mutlu etti. En yakın komşu ülkemiz Türkiye’de hayatın yavaş yavaş normale dönmesi bizleri sevindirdi. Umarım Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada hayat normale döner" dedi.

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