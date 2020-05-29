Yaban keçisini vurup sosyal medyada paylaştı, 29 bin lira ceza yedi

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçisini vurup sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 29 bin 352 lira para cezası kesildi.

Beytüşşebap'a bağlı Mezra köyünde ava çıkıp bir dağ keçisini öldüren şahıs, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yetkililerin durumdan haberdar olması ile şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 352 lira ceza kesildi.

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