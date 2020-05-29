Dağ keçisini vurup sosyal medyada paylaşan kişiye 29 bin TL ceza

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<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, avladığı dağ keçisini sosyal medya hesabından paylaşan kişiye 29 bin 352 TL ceza uygulandı.<br>Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde ava çıkıp bir dağ keçisini öldüren kişi, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kişiyi tespit etti. Kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 29 bin 352 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-05-29 18:32:13<br>

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