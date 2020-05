Uzmanından 'güneşlendikten hemen sonra duş almayın' uyarısı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, güneşlendikten hemen sonra duş almanın vücuttaki D vitamini sentezini zorlaştırdığını belirterek, "Bu nedenle duş almadan önce en az bir saat beklemeniz önerilir. Bronzlaşma konusunda optimum bir performans istiyorsanız bu süre dört saate kadar çıkabilir" dedi.

Bronzlaşmanın hem sağlık hem de estetik bakımdan insan vücuduna kattığı olumlu etkilerin göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Uz. Dr. Dalmış, güneş ışınlarından bilinçsiz yararlanılması durumunda tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti. Uz. Dr. Dalmış, "Güneşlendikten hemen sonra duş almak, vücut mekanizmasında oluşan D vitamini sentezinin yavaşlamasına neden olur. Yaz aylarında insanların büyük bir bölümü hem güneşin verdiği enerji için hem de bronzlaşmak için vakit buldukları her anı sahilde ya da havuz kenarında güneşlenerek değerlendirmeye çalışıyor. Sinir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi konusunda güneş ışınları önemli rol oynamaktadır. Vücudun ihtiyacı olan D vitamini güneşlenirken üretilir. Fakat güneşten yararlanırken bilinçli olmak gerekir. Güneş tarafından üretilen ultraviyole ışınları vücut ile temas ettiği zaman D vitamini üretmeye başlar. Güneş ışınları aynı zamanda, vücut tarafından ultraviyole radyasyonunun etkisi altında üretilmekte olan standartların dışında bir vitamindir. Vücudun günlük ihtiyacı olan D vitamini üretmesi için ihtiyacı olan günlük süre on beş dakikadır" diye konuştu.



"Yaşlılar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar uzun süre güneş altında kalmamalı"

Yaşlıların, hamilelerin ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini ifade eden Uz. Dr. Dalmış, "Bunun yanında düzenli olarak ilaç kullananların bazı ilaçların güneş ışınlarına karşı olan duyarlılığı arttırıp alerjiye neden olması riskine karşı, güneşlenmeden önce doktorlarıyla görüşmeleri gerekmektedir. Güneşlenme sırasında vücuda uygulanan bronzlaştırıcı ve koruyucu ürünler vücutta yağlanma ve parlamaya neden olur. Bunun sonucunda doğal olarak, güneşlendikten sonra üstünüzü değiştirmeden duş alma ihtiyacı duyarsınız. Güneşlendikten hemen sonra duş almak vücutta D vitamini sentezini zorlaştırır. Bu nedenle duş almadan önce en az bir saat beklemeniz önerilir. Bronzlaşma konusunda optimum bir performans istiyorsanız bu süre dört saate kadar çıkabilir" şeklinde konuştu.



Güneş cildi yaşlandırıyor

Vücut mekanizmasında yaşlanmanın bronzlaşma ile ilgili olmayan karmaşık bir sürece sahip olduğunu aktaran Uz. Dr. Dalmış, "Güneş ışınlarının yaydığı ultraviyole ışınları cilt üzerinde yaşlanmaya benzeyen etkilere neden olur. Düzenli olarak bronzlaşan bir insanda bulunan ilk kırışık genleri programlandığı zamandan beş, on sene önce ortaya çıkabilmekte. Cilt kalınlaşmaya, yoğunlaşmaya, kurumaya, kırışık ve lekeler oluşmaya başlar. Güneşlenirken cildin yaşlanmaya karşı korunmasını sağlamak amacıyla tatile çıkmadan bir iki gün önce ya da güneşlenme sırasında dört saatte bir E vitamini kapsülleri almanızı öneririz. Güneş altına çıkmadan 15 dakika önce cilt tipinize uygun bir dereceye sahip olan koruma kremi kullanın. Bu kremi güneşlendiğiniz süre boyunca iki saatte bir tekrar uygulayın. Sadece sabah ve akşam saatlerinde güneşe çıkın. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde cildinizi koruma altına alın. Kum ya da kayalar yerine şezlonga oturun. Adet döngüsünün ikinci aşamasında hormonal değişiklikler oluştuğu için uzun süre güneş altında kalmamaya dikkat edin. Deodorant, parfüm, kolonya gibi bazı maddelerin kimyasal birleşenleri güneş ışınlarının yaydığı ultraviyole radyasyonuna bağlı olarak bozulup, cilt üzerinde yanıklara neden olabileceğinden güneşlenme sırasında kullanmayın. Vücut nemi hızlı bir şekilde kaybolacağından düzenli olarak su için. Güneşlenmeden bir iki saat önce tuzlu yemek ya da soğuk çay içmek önerilir. Güneşlendikten hemen sonra duş almayın. Aç karnına ya da yemek yedikten hemen sonra güneş altına çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.