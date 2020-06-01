Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK(Silopi), (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.<br>Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 25-31 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. <br>Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-01 12:35:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.