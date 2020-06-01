Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

<br>Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK(Silopi), (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.<br>Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 25-31 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. <br>Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-01 12:35:22<br>
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