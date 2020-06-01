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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

İHA

Şırnakta korona virüs salgını yasağından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar, normalleşme sürecinin başlamasının ardından sosyal mesafeyi gözeterek piknik alanlarına akın etti.

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Şırnakta korona virüs salgını yasağından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar, normalleşme sürecinin başlamasının ardından sosyal mesafeyi gözeterek piknik alanlarına akın etti.
Korona virüs tehlikesine karşı aylardır ülke genelinde geçerli olan piknik yasağından dolayı evden çıkmayan vatandaşlar, yasakların kalkmasıyla piknik alanlarına koştu. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal köyünde bulunan piknik alanlarına giden vatandaşlar güzel vakit geçirdi. Şırnak merkez, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar günün tadını çıkarttı. Vatandaşlar uzun bir aranın ardından köyün doyumsuz manzarası ve doğasına şahitlik edip güzel vakit geçirdi. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar ise; pikniğe gitmeyi ve dışarı çıkmayı çok özlediklerini Hilal köyü gibi böyle güzellik taşıyan tabiata hayran olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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