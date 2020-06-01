Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 8 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı, 1 şüphelinin karantina süreci devam ediyor. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 25 Mayıs 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; toplam 8 şüpheli gözaltına alınmış; 7 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüphelinin karantina süreci devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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