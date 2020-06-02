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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri

İHA

Şırnak'ta görevli uzman estetisyen Jıyan Dalmış, yeni nesil kaş modeli seçiminde gözün yapısının, renginin ve boyutunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri

Şırnak'ta görevli uzman estetisyen Jıyan Dalmış, yeni nesil kaş modeli seçiminde gözün yapısının, renginin ve boyutunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Uzman estetisyen Dalmış, yeni nesil kaş modelleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dalmış, kadınların kaş makyajına gün geçtikçe daha fazla önem verdiğini söyledi. 2020 kaş modasının ana trendinin doğallıktan ödün vermeden mümkün olduğunca çekici ve etkileyici hale getirmek olduğunu aktaran Dalmış, "Yüzün bütün özelliklerini birleştirerek kusursuz bir ifade almasına yardımcı olan kaşlar, 2020 modasında mümkün olduğu kadar çeşitli olacak. Bu konuda asıl olay doğallık ve bireyselliği göz önüne alarak en uygun olan kaş tasarımının uygulanmasıdır. Makyaj konusunda en önemli detaylarından biri olan kaşlar, yüz için önemli bir çerçeve oluşturmaktadır. Eğer kaşlar doğru bir şekle sahip ise kadına çekici ve uyumlu bir hava katar. 2020 kaş modellerinde trend geniş ve doğal olmasıdır. Yani bu sene kaşlarınızı ince yaptırmanıza gerek yok. 2020’de ince kaşlar yerini kalın ve hacimli kaşlara bırakmış durumda. Doğru, asimetrik ve net bükümlerden oluşan çizgiler kullanılarak kaşlar, yüzünüze şık ve estetik bir duruş katacaktır. Kalın ve geniş kaşların uygulanması konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Olgun bir bayansanız, sofistike özelliklere sahip oval bir yüz yapınız varsa ya da sorunlu bir cilt yapınız bulunuyorsa kalın kaşlar, kusurları daha çok ön plana çıkaracaktır. Bu nedenle kaşlarınız konusunda karar vermeden önce iyi bir estetiysen ile görüşmenizde fayda var. Bu gibi durumlarda doğal formlarda ince ve zarif kaşlar, yüzünüze en uygun kaş tasarımı olacaktır" dedi.

"Kaş modeli seçerken gözün yapısı, rengi ve boyutu dikkate alınır"
Kaşa şekil verirken bazı önemli konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Merkezimiz saç tipine, yüz şekline, cilt durumuna hatta giyim tarzına göre en uygun kaş modelini bulmanızda size yardımcı olacaktır. Kullandığımız modern teknolojiyle, kaş çizimi için gereken süreyi hem kısaltmakta hem de daha dayanıklı ve sorunsuz kaşlara sahip olmanıza yardımcı olmaktadır. Kaş kontürü ciddi ve hatayı kabul etmeyen bir olaydır. Merkezimizde size en uygun olan model belirlenirken uygulamaya geçmeden önce test çizimler yapılmaktadır. Profesyonel kadromuz doğal, dolgun ve hacimli kaşlar elde etmenizi sağlayacaktır. Kaşlar saçtan daha koyudur. Fakat bu demek değildir ki sarışın bir bayan kaşlarını kahverengi ya da siyaha boyamak zorunda. Estetisyeniniz size en uygun olan pigmenti seçecektir. Kaş modeli seçerken göz yapısı, rengi, boyutu dikkate alınır. Cilt yapısı kaş şekli seçiminde oldukça önemlidir. Yüz şekli, yaşınız kaş seçiminde önemli bir ayrıntıdır. Genç bir kız ile olgun bir bayana aynı kaş şekli uygulanmaz. Genç kızlar düz kaş modellerini kullanmalıyken, orta yaşlı bayanlar için kaş şekilleri ovalleşen bir yapıya sahip olmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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