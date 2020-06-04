'Tina' ile aramada 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin şüphe üzerinde durdurup arama yaptığı araçta 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram metamfetamin ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup narkotik köpeği 'Tina' ile arama yaptı. Aramada, 32 parça halinde 16 kilo 463 gram eroin, 7 parça halinde 4 kilo 443 gram metamfetamin geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-06-04 13:00:07<br>

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