Şırnak'ta 16 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak’ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 16 kilo 463,46 gram eroin ve 4 kilo 442,22 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 3 Haziran Çarşamba günü kontrol amaçlı durdurulan 1 araçta yapılan aramada, 32 parça halinde toplam daralı ağırlığı 16 kilo 463,46 gram eroin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Aramada ayrıca, 7 parça halinde toplam daralı ağırlığı 4 kilo 442,22 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.