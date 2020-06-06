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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopili öğrenci, resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde NEO Bilim ve Teknoloji lisesinde son sınıfta okuyan Azat Karal, Türkiye geneli liseler arası 'Küresel Isınma' konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Silopili öğrenci, resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde NEO Bilim ve Teknoloji lisesinde son sınıfta okuyan Azat Karal, Türkiye geneli liseler arası 'Küresel Isınma' konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Pera Güzel Sanatlar lisesi tarafından Türkiye’deki Lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Silopili Azat Karal Türkiye birincisi oldu. 4 Haziran 2020’de gerçekleştirilen "15. Pera Ödüllü Resim Yarışmasına Küresel ısınma' konusuyla katılan Azat Karal, Türkiye’nin farklı liselerinden yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı yarışmada birinci seçildi. Söz konusu yarışma sonrasında açılan sergi ile resim sanatıyla ilgilenen pek çok sanatsever genci bir araya getirmeyi hedefleyen organizasyon her yıl farklı konularda yarışmalar düzenleyerek resim ve sanatsever gençleri bir araya getiriyor. Bu yıl ki yarışma da korona virüs nedeni ile gençlerin buluşması gerçekleşmeden yolladıkları resimler yarıştı. Karal, bu yarışmaya okul yönetimi ve öğretmenlerinin teşvikiyle katıldığını, boş bulduğu duvarlar dahil her yeri yağlı boya resim çalışmalarıyla arkadaşlarının portrelerini çizmekle Türkiye birinciliğini kazandığını anlattı.
NEO Bilim ve Teknoloji lisesinde son sınıfta okuyan Azat Karal önümüzdeki günlerde kendi çalışmalarından 50 karma teknik resimlerini sergileyeceğini, okul yönetimi ve öğretmenlerimizin uygun gördüğü takdirde korona virüs nedeniyle ertelenen sergiyi ileri ki bir tarihte Silopi Sanat Sokağında halka açık sergi açacaklarını belirtti. Resim yapma konusunda yetenekli gençlere kendilerini kısa zamanda ön plana çıkarmaları için resim yapmaktan vazgeçmemelerini ve okul yetkili ve öğretmenleriyle işbirliği içinde bulunmalarını tavsiye eden Azat Karal, "Her genç kendi hayallerinin peşinden koşmalı pes etmemelidir. Benim ilk birinciliğim yıllar önce kendi sınıfımın birincisi ve sonra ilçenin sonra il’in birincisi derken şimdi Türkiye birincisi oldum. Bu başarılarıma emeği olan öğretmenlerime ve her daim desteklerini esirgemeyen okul yönetimim ile aileme teşekkür ediyorum" dedi.
NEO okulları yönetim kurulu başkanı Serdar Onuk, bu yetenekleri keşfederek elde edilecek başarıların topluma kazandırılmasının okulları adına ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Onuk, "Ayrıca okulumuz öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri konusunda da alanında uzman kadrosuyla gerekli bütün eğitimler verilmektedir. 2019 yılında ”Yapay Zeka ” konulu resim yarışmasında ilk 10’a giren Azat Karal öğrencimiz, 2020'de “Küresel Isınma’’ konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi olup bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Okulumuz mesleki eğitimin yanı sıra spor, sanat ve sosyal proje alanlarında da bölgemizde büyük başarılara imza atmıştır. Azat gibi becerikli öğrencilerimizin becerilerini geliştirmek ve projelerinde başarılı olmaları için okul yönetimi olarak tüm imkanlarımız ile yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" diye konuştu.

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