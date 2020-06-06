Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon:  5 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.<br>Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN<br>2020-06-06 16:39:23<br>
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