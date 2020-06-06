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Cizre’de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 11 yaralı Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 22 kişi gözaltına alındı

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 22 kişi gözaltına alındı.

Cizre’de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 11 yaralı Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 22 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 22 kişi gözaltına alındı.

Cizre’nin Konak Mahallesi 1327 Nolu Sokak'ta Gezme ve Özdek aileleri arasında bilinmeyen bir neden dolayı silahlı kavga çıktı. Kavganın silahlı kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine Cizre Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis memuru zırhlı araçlarla mahalleyi abluka altına aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı havaya ateş açarak ayırmaya çalıştı. İki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan Hacı Gezme ve Nurettin Gezme hayatını kaybederken, 3’ü çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi iki pompalı tüfekle diğer aileden de silahla karşılık vermek isteyen 2 kişi iki pompalı tüfekle yakaladı. Toplam 22 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Valilikten olayla ilgili açıklama
Şırnak Valiliği, Cizre’de iki aile arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada,
"Cizre ilçemizde 06.06.2020 günü saat 16.30 sıralarında, Konak Mahallesi 1327 Sokak'ta ikamet eden 2 ailenin çocukları arasında başlayarak aile fertlerinin de karışması nedeniyle büyüyen ve ateşli silah kullanılan bir kavga olayı meydana gelmiştir. Kavga nedeniyle yaralanan toplam 14 şahıs hastaneye intikal ettirilmiş, ateşli silahla yaralanmış olan H.G. ve N.G. isimli şahıslar hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan 1 şahıs taburcu edilmiş, 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 11 şahıs halen tedavi altında olup, genel durumları iyidir. Faillerin yakalanmasına yönelik olarak Emniyet ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kavgada silah kullanan aileden C.Ö., M.N.Ö., Ş.Ö. ve C.Ö. isimli şahıslar 2 adet pompalı tüfekle, diğer aileden karşılık vermek için hazırlık yapan M.G. ve S.G. isimli şahıslar da 2 adet pompalı tüfekle yakalanmış olup, her iki aileden toplam 22 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Bahse konu olayın meydana geldiği Konak Mahallesi'ne gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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