Beytüşşebap'a il dışından gelenlere 14 gün karantina

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine il dışından gelenler 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.<br>Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilçeye il dışından gelenlerin 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi. Açıklamada, "1 Haziran 2020 tarihinden itibaren iller arası ve ilçeler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak diğer il ve ilçelerden, Beytüşşebap merkez ve köylerine ikamet amaçlı gelen vatandaşlarımızın 14 gün evde kalmaları ve diğer vatandaşlarımızla temas etmemeleri kuralı hala geçerlidir. Bu nedenle ilçemize yeni gelen vatandaşlarımızın bilgilerinin muhtarlarımız ve sizler tarafından toplum sağlığı merkezimize, polisimize ve jandarmamıza bildirilmesi hayati önem arz etmektedir. Kurumlarımız bu yeni gelen vatandaşlarımızı yakından takip etmekte ve Covid-19 virüs salgınına karşı gerekli önlemlerini almaktadır. Bu konuda gerekli işbirliğini göstereceğinize inancımız tamdır" denildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-06-07 16:56:35<br>

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