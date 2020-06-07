Beytüşşebap'a gelenler için 14 günlük karantina uygulanacak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine il dışından gelenler için 14 gün karantina uygulanacağı açıklandı.

Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada il ve ilçe dışından gelen vatandaşların, 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "1 Haziran 2020 tarihinden itibaren iller ve ilçeler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak diğer il ve ilçelerden Beytüşşebap merkez ve köylerine ikamet amaçlı gelen vatandaşlarımızın 14 gün evde kalmaları ve diğer vatandaşlarımızla temas etmemeleri kuralı hala geçerlidir. Bu nedenle ilçemize yeni gelen vatandaşlarımızın bilgilerinin muhtarlarımız ve sizler tarafından toplum sağlığı merkezimize, polisimize ve jandarmamıza bildirilmesi hayati önem arz etmektedir. Kurumlarımız bu yeni gelen vatandaşlarımızı yakından takip etmekte ve korona virüs salgınına karşı gerekli önlemlerini almaktadır. Bu konuda gerekli işbirliğini göstereceğinize inancımız tamdır" denildi.

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