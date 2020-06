Beytüşşebap’ta sosyal mesafeli piknik

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar yaklaşık 2 buçuk ay sonra piknik yaptı. Dev şelalelerin altında sosyal mesafeye uyan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında yeni normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte, vatandaşlar uzun zamandır hasret kaldıkları aktiviteleri yapmaya başladı. Beytüşşebap ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 2 buçuk ay sonra piknik yapma fırsatı buldu. Sosyal mesafeyi koruyup mangal yakan vatandaşlar, dev şelalelerin altında fotoğraf çekindi.

Yaklaşık 2 ay sonra şelaleye geldiğini belirten Musa Turan, korona virüs salgını ve beraberinde getirilen kısıtlamalar nedeni ile bölgeye gelemediklerini söyledi. Turan, "Yeni normalleşme süreci başladı, vatandaşlar buralara akın ediyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak her biri bir ağaç altında piknik yapıyor. Güzel muhteşem bir yer. Her yerden gelen olacak. Geçen yıllarda buralar dolup taşıyordu şimdi tekrar piknikler serbest edilince millet gelmeye başladı" dedi.

Engin Gökçe ise salgın nedeni ile bölgeye gelemediklerini, yeni normalleşme süreci ile birlikte piknik yapmaya geldiklerini söyledi. Gökçe, "Yetkililerimizin kısıtlamaları kaldırmasıyla bizler de piknik yapmaya geldik. Virüs nedeniyle her aile bir bölgeye gidiyor. Kalabalık oluşturmamak amaçlı sosyal mesafe kuralına uyarak geçiyor günlerimiz. Biz bu yeni dünyaya alışmak zorundayız. Hepimizin sağlığı için tedbirleri elden bırakmamak gerek. Cumhurbaşkanımızın ve Bilim Kurulumuzun çağrılarına riayet ediyoruz" dedi.

