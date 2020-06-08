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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

İHA

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlardan 10 şüphelinin karantina işlemleri devam ederken, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 17 Haziran 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 17 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüphelinin karantina işlemleri devam etmekte, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 6 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış, 2 bölücü terör örgütü mensubu ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 bölücü terör örgütü mensubunun karantina işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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