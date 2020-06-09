Hasat dönemindeki anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasat dönemindeki anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor

DHA

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde hasat dönemi sırasında anız nedeniyle çıkan yangınlarda her yıl tonlarca buğday, mercimek ve arpa kül oluyor. Ziraat yüksek mühendisi Serdar Çoban, anız yangınlarının çoğunun karayolunda seyahat eden bir araçtan atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı uyarısında bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, hububat hasadı sürerken, çiftçileri anız yangıları endişelendirdi. Son olarak Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan anız yangını, buğday ekili bin 500 dönümlük alana sıçradı. Yangında, arazideki buğday küle...

Hasat dönemindeki anız yangınları çiftçiyi mağdur ediyor

<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde hasat dönemi sırasında anız nedeniyle çıkan yangınlarda her yıl tonlarca buğday, mercimek ve arpa kül oluyor. Ziraat yüksek mühendisi Serdar Çoban, anız yangınlarının çoğunun karayolunda seyahat eden bir araçtan atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı uyarısında bulundu.<br>Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, hububat hasadı sürerken, çiftçileri anız yangıları endişelendirdi. Son olarak Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan anız yangını, buğday ekili bin 500 dönümlük alana sıçradı. Yangında, arazideki buğday küle dönerken, çiftçilerin bir yıllık emeği de heba oldu. Tarlanın ortaklarından İskan Solmaz, mağdur olduklarını belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.<br>Anız yangınlarının ekili alanlara sıçramasının çiftçileri mağdur ettiğini söyleyen ziraat yüksek mühendisi Serdar Çoban, bir sigara izmaritiyle çiftçinin bir yıllık emeğinin yok olduğunu söyledi. Çoban, anız yangınlarının birçoğunun karayolunda seyahat edenlerin araçlarından attıkları sigara izmaritinden kaynaklandığını ifade ederek, şunları söyledi:<br>"Burada yaklaşık bin 500 dönüm arazi yandı. Bunun birçok sebebi olabilir. Karayolunda seyahat edenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Araçlarından atılan sigara izmariti bir çiftçinin, ülkenin ekonomisinde kayba neden oluyor. Sonuçta hem milli bir kayıp, hem ekosistemde bir kayıp, hem de çevresel bir kayıp. Toprağın oluşumunda yararlı, zararlı bütün bakterileri yok edecek bir kayıptır. Anız yangınlarının aynı zamanda hayvanların da telef olmasına neden olduğunu unutmayalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-09 09:02:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 5 ...
Kamyon buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 yaralı
Dicle Nehri'nde kaybolan 2 kardeşten Hakkı'nın da cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde kaybolan 2 kardeşten Hakkı'nın da ...
Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedenine ...
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonlarında, 17 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında, 17 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu
YEREL HABERLER Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına ...
Beytüşşebap’ta sosyal mesafeli piknik
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta sosyal mesafeli piknik
Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp (2)
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri ...
Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri ...
Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu Serinlemek isterken hayatlarını kaybettiler
YEREL HABERLER Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, ...
Beytüşşebap'a gelenler için 14 günlük karantina uygulanacak
YEREL HABERLER Beytüşşebap'a gelenler için 14 günlük karantina ...
Beytüşşebap'a il dışından gelenlere 14 gün karantina
YEREL HABERLER Beytüşşebap'a il dışından gelenlere 14 gün karantina

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X