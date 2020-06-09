Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak’ın Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi, Cudi Dağı Hasane Deresi bölgesinde faaliyet gösteren ve Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin, fiziki ve SİHA desteğiyle yapılan tespit ve takip sonucunda, Silopi ilçesi YeşilyurtÜçağaç köyleri Yassı tepe bölgesinde icra edilen operasyon sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyon sonunda olay yerinde yapılan aramada, 1 adet susturuculu Beretta marka tabanca, 5 adet şarjör, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet sim kart, 1 adet pulsar marka gece görüş dürbünü, 2 adet dijital saat, 2 adet termal özellikli şemsiye ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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