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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre'de karantinaya alınan bölgeler dezenfekte ediliyor

İHA

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan apartman ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cizre'de karantinaya alınan bölgeler dezenfekte ediliyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan apartman ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Cizre’de tespit edilen korna virüs vakalarının ardından, bazı mahallelerde bulunan ev ve sokaklar karantinaya alındı. Bina girişlerine dubalar yerleştirilerek şeritler çekildi. Apartman giriş kapılarına Cizre Kaymakamlığı tarafından, 'Bu bina 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karantinaya alınmıştır' yazısı asıldı. Pandemi süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evlerin giriş, çıkışlarına izin verilmiyor. Ayrıca karantinaya alınan evlerin ihtiyaçları Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, karantina ile ilgili yaptığı açıklamada "Kurallara riayet etmeye, maske takmaya ve bir süre daha evde kalmaya devam edelim. Maske takılmasında bir mesafe kaydettik ama sosyal mesafe konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı. Taziyeler, mevlitler ve hatta düğünler devam ediyor. Haberimiz olduğunda müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam odur. Lütfen kendi sağlıklarını ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmasınlar. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Çay ocaklarında, kahvehanelerde, dükkan önlerinde sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.

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