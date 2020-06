Rimena giyim tasarım ve modacısından e-ticaret alışveriş tavsiyeleri

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış eticaret tavsiyelerinde bulundu.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçı ve modele kıyafet üreten Rimena giyim, korona virüsü sebebiyle evlerinde çıkamayan vatandaşlar için eticaret yollarını tavsiye etti. Alışveriş yapmak için geçmişte olduğu gibi mağaza mağaza gezmeye gerek kalmadan teknolojinin hayata hükmettiği şu günlerde insanlar alışveriş yapmak adına internet sitelerini tercih ettiklerini dile getiren Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, bu noktada, eticaretin her geçen gün daha da büyüyen bir sektör olarak kendisini gösterdiğini Covid19 sebebiyle insanların evlerine hapsolduğu şu günlerde eticaretin önemi arttığını aktardı.



“Sanal alışveriş popüler oldu, dikkat edilmesi gerekenler”

Kovid19 sebebiyle tüm sektörlerde ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını aktaran Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, insanların sağlıklarını korumak adına evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlattı. Dalmış, “Ancak, bir yandan da ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş yapmak zorunda olan insanlar için en iyi seçenek internetten alışveriş yapmak, uzun süredir tercih edilen eticaret bilhassa pandemi sürecinde tepe noktasını gördü. Hatta, geçmişte eticaretin ne olduğunu dahi bilmeyen birçok insan bu süreçte online siparişler oluşturdu. Her ticaret yönteminde birtakım riskler bulunuyor. Ancak, online ticaret söz konusu olduğunda insanların güvenini sarsacak tipte risklerle karşılaşmak mümkün, bilhassa sipariş edilen ürünlerin yerine alakası olmayan ürünlerin gelmesi, birçok tüketicinin bu sektöre olan inancını azaltıyor. İnsanlar, kendilerini dolandırılmış gibi hissedebiliyorlar. Bu noktada, markaların ve firmaların müşteri memnuniyetini sağlamak adına tedbirler alması ve ön araştırmalar yapması şart. Bu noktada, kendimizden örnek vermem gerekirse, bizler giyim üzerine hizmet sunan başarılı bir marka olarak biliniyoruz. Müşterilerimize hem fiziksel hem de online mağazalarımız yoluyla hizmet veriyoruz. Bizden hizmet almayı düşünen müşterilerimiz fiziksel mağazalarımız hakkında ön araştırma yapabilirler. Bilhassa, mağaza puanına ve diğer kullanıcıların yapmış olduğu yorumlara bakarak vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi hakkında fikir edinebilirler. Bunun yanı sıra, internet sitemiz aracılığıyla alışveriş yapmayı tercih edenler ise firmamızın sosyal medya hesaplarına ve işletme kayıtlarına bakabilirler. Ayrıca, yine kullanıcıların yapmış olduğu yorumlar belirleyici olacaktır” dedi.



“Şeffaf kargo poşeti kullanılması gerekir”

Rimena giyim olarak hem ürünlerine hem de kendisine sonuna kadar güvendiklerini söyleyen Dalmış, kendileri gibi olmayı düşünen markaların her şeyden önce içi gözüken, şeffaf kargo poşeti kullanması gerektiğini vurguladı. Dalmış, “Bunun yanı sıra, tüketiciler, bazı konularda uyanık olmak zorundalar. Sahtecilik yapan firmalar, genellikle whatsApp üzerinden sipariş alırlar. Ancak, kullandıkları numara gerçek bir numara değildir ve arandığı zaman ulaşılamaz” diye konuştu.



“Covid19 online giyim alışveriş ilgisini yükseltti”

Covid19 sürecinde hem kadın giyim hem de erkek giyim sektöründe internet üzerinden yapılan alışveriş sayısının bir hayli arttığını söyleyen Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, sitelerinde kadın giyime dair aranılan her şeyi bulmak mümkün olduğunu hatırlattı. Dalmış, “İnsanlar, beğendikleri giyim ürünlerini kendilerine uygun bedenlerde bulabilmenin keyfini yaşıyorlar. Bizi en çok mutlu eden şey ise tüm aile bireylerinin sitemizden toplu giyim alışverişi yapması oluyor. Hatta, sitemizin kalitesini fark eden müşterilerimizin kendi arkadaşlarına sitemizi tavsiye etmesi bizleri çok gururlandırıyor. Sitemizden alışveriş yapmayı düşünen kadınların en çok beden konusunda sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Bu noktada, müşterilerimizin bedenlerini doğru bir şekilde hesaplamalarını ve ona göre sipariş vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu noktada, sitemizden destek alabilirler. Bunun yanı sıra, biz, genel olarak dar kalıp olarak bilinen Avrupa kalıp kullanıyoruz. Sonuç olarak, bu hususlara dikkat ettikleri takdirde, online alışverişte herhangi bir sıkıntı yaşamazlar” şeklinde konuştu.

