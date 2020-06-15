Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16'sı PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1´i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-06-15 13:42:26<br>

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