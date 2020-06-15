Şırnak’ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 814 Haziran arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin karantina işlemleri ile 4 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 16 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 1 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınarak ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.