Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü (2)

<br>VALİLİKTEN AÇIKLAMA<br>Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patklama ile ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Patlamının neden kaynaklandtığı lönünde araştırmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı´na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak ŞIRNAK, (DHA)<br>2020-06-17 21:02:52<br>

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