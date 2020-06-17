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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti

İHA

Şırnak’tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Olay akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde kırsalında meydana geldi. Yol yapım işinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu aracın Kurtik Tepe mevkiinde geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada araçta bulunan işçiler Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağına doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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