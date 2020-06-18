Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü (3)

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİNLENDİ<br>Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemede ölenlerin Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Bestaş ve Osman Tuncay olduğu tespit edildi. <br>CENAZELER OTOPSİ İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ<br>4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazelerin, Güçlükonak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-17 23:45:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.