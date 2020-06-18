Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü (3)

<br>4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİNLENDİ<br>Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemede ölenlerin Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Bestaş ve Osman Tuncay olduğu tespit edildi. <br>CENAZELER OTOPSİ İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ<br>4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazelerin, Güçlükonak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-17 23:45:04<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.