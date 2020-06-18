Silopi´de LGS öncesi 42 okul, dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi´de LGS öncesi 42 okul, dezenfekte edildi

DHA

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde 42 okul, cumartesi yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi koronavirüs tebdirleri kapsamında dezenfekte edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, okullarda dezenfeksiyon gerçekleştirildi. İlçe merkezi, belde ve köylerdeki 42 okul, dezenfekte edildi. Sınıf sıraları, öğretmenler odası, koridorlar ve tuvaletler temizlendi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hakkı Kaya, ilçe genelindeki okulları dezenfekte ettiklerini belirterek,...

Silopi´de LGS öncesi 42 okul, dezenfekte edildi

<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde 42 okul, cumartesi yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi koronavirüs tebdirleri kapsamında dezenfekte edildi.<br>İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, okullarda dezenfeksiyon gerçekleştirildi. İlçe merkezi, belde ve köylerdeki 42 okul, dezenfekte edildi. Sınıf sıraları, öğretmenler odası, koridorlar ve tuvaletler temizlendi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hakkı Kaya, ilçe genelindeki okulları dezenfekte ettiklerini belirterek, "Sınav alımında öğrencilerimize maskeler dağıtılacak. Sınav, çocuklar için önemli bir sınav ancak pandemi sürecini kazasız belasız atlamalıyız" diye konuştu.<br>Temizlik ekibinde yer alan Ahmet Kayadayı da "Çocuklarımızın ve ailelerin kuşkusu olmasın. Okullarımızda her yeri dezenfekte ediyoruz. İçiniz rahat olsun, çocuklarınız bize emanet" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-18 17:43:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa verildi
YEREL HABERLER Teröristlerin katlettiği sivil şehitler toprağa ...
Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına ...
Vaka görülmeyen Beytüşşebap'a yüksek ateş nedeniyle alınmadı, testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Vaka görülmeyen Beytüşşebap'a yüksek ateş nedeniyle ...
Teröristlerin katlettiği sivil şehitler için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Teröristlerin katlettiği sivil şehitler için tören ...
Sıfır vakalı ilçede vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor
YEREL HABERLER Sıfır vakalı ilçede vatandaşlar maskesiz sokağa ...
Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 şehit (4)
YEREL HABERLER Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 ...
Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü (3)
YEREL HABERLER Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü ...
Şırnak’tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti
YEREL HABERLER Şırnak’tan acı haber: Teröristler 4 işçiyi katletti
Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü/ ...
Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü (2)
YEREL HABERLER Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü ...
Şırnak’ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şırnak’ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti
Uzmanından sedef hastalarına güneşlenme tavsiyesi
YEREL HABERLER Uzmanından sedef hastalarına güneşlenme tavsiyesi
Vali Pehlivan’dan esnafa korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan’dan esnafa korona virüs uyarısı
Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe ...
Vali Pehlivan Cizre’de esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Pehlivan Cizre’de esnafı ziyaret etti
Cizre esnafından örnek davranış Şırnak’ın Cizre ilçesinde esnaf, korona virüsün yayılmasını önlemek için bir haftalığına kepenk kapattı
YEREL HABERLER Cizre esnafından örnek davranış Şırnak’ın Cizre ...
Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu
YEREL HABERLER Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X