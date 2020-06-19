Cizre Belediyesi Sanat sokağında sağlıklaştırma projesini hayata geçiriyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında hazırlamış olduğu Sanat Sokağı Sağlıklaştırma Projesini hayata geçiriyor.

Sanat sokağında sağlıklaştırma çalışmalarına başlayan Cizre Belediyesi, sokağın mevcut parkelerin yerine tarihi Bırca Belek'i anımsatan siyah ve beyaz taşlar kullanacak. Alanda Cizre’nin tarihini anımsatan sanatsal anıt ve nergis çiçeği aydınlatma direkleri yerleştirilecek. Ayrıca alanda banklar, ağaçlandırma, oto park, müzik alanı, resim alanı ve acil toplanma alanı oluşturularak Sanat sokağına yeni bir görünüm kazandırılacak.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatları doğrultusunda yapılacak olan projede ilk olarak Sanat sokağındaki esnafın görüşleri alınarak, belediyenin ilgili birim müdürleri ile esnaf arasında istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda uygulanacak olan proje masaya yatırılıp fikir alışverişinde bulunuldu. Esnaf tarafından olumlu karşılanan proje çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak.

Bu proje ile Cizre’nin prestijini artıracağını kaydeden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Cizre için hayırlı bir proje olduğuna inanıyorum. Sanat sokağındaki esnafımızın görüşlerini aldık. Mesai arkadaşlarımız ile beraber bu proje üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Şimdiden İlçemize hayırlı olsun. Sanat sokağının yapılış amaçlarından birinin de çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesinin yükseltilmesi ayrıca ilçenin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere kültürel bir miras olarak bırakmak olacaktır. Alanın bölge açısından bir cazibe merkezine dönüştürülmesi ve bu yolla şehrimizin yeni sosyal ve ekonomik olanaklar sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

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